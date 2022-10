PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 22 octobre - Liga

Notre pronostic: le Real Madrid bat Séville (1.37)

La domination du Real Madrid en Liga ne laisse guère de doutes sur l'issue de cette rencontre qui l'oppose à Séville (12e). D'habitude, les Andalous sont des candidats à une place en Ligue des champions et ils perdent quasi systématiquement à Santiago Bernabeu: neuf défaites et un nul lors des dix dernières visites dans la capitale espagnole ! Il serait donc très surprenant que les "Merengues", qui comptent neuf succès et un nul cette saison en championnat, puissent se faire accrocher par un FC Séville beaucoup moins fort (seulement deux victoires en dix journées) que lors des années précédentes. Dans ces conditions, le succès ce soir des partenaires de Benzema, Mendy et Tchouaméni semble une certitude. A vous de voir !

Fiabilité : 80 %

Les autres options:

Milan bat Monza (1.37)

Le Sporting bat Casa Pia (1.25)

L'Ajax gagne à Waalwijk (1.22)

Les Young Boys battent Sion (1.38)

Liverpool gagne à Nottingham (1.25)

Marseille ne perd pas contre Lens (1.27)

Amiens ne perd pas contre St Etienne (1.37)

Mönchengladbach ne perd pas contre Francfort (1.39)

Man. City bat Brighton par au moins deux buts d'écart (1.50)

Cote totale pour les dix paris extérieurs: 17.91

Pariez sur Real - Séville ici