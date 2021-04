PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 23 avril – Bundesliga – Allemagne

Notre pronostic: Augsburg ne perd pas contre Cologne (1.45)

L’objectif d’Augbsurg (12e) et de Cologne (19e), c’est de se maintenir en Bundesliga. La tâche des Bavarois semble beaucoup plus aisée car ils comptent sept longueurs d’avance sur le premier relégable, le Hertha Berlin. Le FCA 1907 vient par ailleurs d’enchaîner quatre matches à domicile sans perdre : victoires contre Hoffenheim et Mönchengladbach, nuls face à Leverkusen et Bielefeld. En revanche, la mission de Cologne s’annonce plus compliquée avec quatre points de retard sur Bielefeld, le premier club allemand hors de la zone rouge. Je dois donc avouer que je ne comprends pas vraiment pourquoi Augsburg est outsider à domicile (2.88) alors qu’un succès ce soir lui assurerait pratiquement le maintien. Si l’avant-dernier du championnat vient de réaliser un exploit en battant Leipzig (2-1), il ne faut pas oublier qu’il reste sur cinq revers consécutifs en déplacement (2 buts marqués pour 13 encaissés). Dans ces conditions, je vous propose le 1N à 1.45.

Fiabilité : 75 %

