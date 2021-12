PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 23 décembre – Eredivisie - Pays-Bas

Notre pronostic: le PSV Eindhoven bat Go Ahead Eagles par au moins deux buts d'écart (1.35)

Affiche très déséquilibrée entre le PSV et Go Ahead Eagles aux Pays-Bas ! Eindhoven, leader d'Eredivisie, accueille le 11e du championnat avec l'ambition de passer les fêtes de fin d'année en tête et accessoirement de soigner son goal-average. A domicile, le PSV a tout gagné sauf le match face au Feyenoord. Sur les sept victoires des partenaires de Cody Gakpo devant leur public, l'écart a toujours été au minimum de deux buts. De son côté, l'équipe de Deventer, quand elle chute en déplacement, c'est largement: défaite 5-0 à Alkmaar, 5-2 à Cambuur et 2-0 sur la pelouse du Feyenoord. Enfin, elle reste sur dix revers consécutifs contre l'actuel leader du championnat néerlandais. La dernière fois que le PSV a perdu un point contre son adversaire du jour, c'était il y a... 26 ans !

Fiabilité : 80 %

