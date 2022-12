PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 23 décembre - Jupiler League - Belgique

Notre pronostic: Eupen ne perd pas à Seraing (1.37)

Ces deux clubs ont pour priorité le maintien en Jupiler League mais Eupen (15e et premier non relégable) a plus de chances de remplir son objectif que Seraing (18e et lanterne rouge) qui reste sur cinq revers consécutifs en championnat sans compter la défaite en 1/8 de finale de la Coupe de Belgique il y a trois jours à Malines (1-0). Par ailleurs, le RFC présente un bilan catastrophique à domicile avec seulement un point pris (0v, 1n, 7d) sur vingt-quatre possibles depuis le début de la compétition. Le KAS aura donc pour objectif d'être la 8e équipe à s'imposer à Seraing afin de prendre huit longueurs d'avance sur le dernier de Jupiler League. Pour cette rubrique, je vous suggère d'éviter les risques et de jouer le N2.

Fiabilité : 85 %

Les autres options:

Basaksehir ne perd pas sur la pelouse d'Umraniyespor et moins de 4,5 buts (1.33)

Antalyaspor ne perd pas contre Ankaragükü (1.22)

Rio Ave ne perd pas contre Maritimo (1.21)

Motherwell ne perd pas contre Kilmarnock (1.21)

Les Rangers gagne sur la pelouse de Ross County (1.28)

Le Cercle de Bruges ne perd pas à Malines (1.40)

La Gantoise ne perd pas contre le Standard et moins de 4,5 buts dans le match (1.34)

Cote totale pour les huit paris sûrs: 7.81

