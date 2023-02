PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 23 février - Ligue Europa Conférence

Notre pronostic : la Fiorentina ne perd pas face à Braga et au moins un but dans le match (1.30)

La Fiorentina s'est très largement facilitée la tâche en s'imposant 4-0 à Braga la semaine dernière. La Viola peut donc aborder cette seconde manche en toute sérénité, mais avec le plus grand sérieux possible. Car elle connaît des difficultés en championnat, qui l'oblige à regarder dans le rétroviseur, bloquée à la 14e place. Si Vincenzo Italiano devrait faire tourner son effectif au coup d'envoi, le onze titulaire devra jouer le coup à fond face à un adversaire qui peut rapidement être résigné. Car Braga a vécu une terrible déconvenue sur sa pelouse. Les joueurs d'Arthur Jorge réalisent une très bonne saison en championnat mais ont complètement lâché prise la semaine dernière. Privés, de plus, de leur défenseur central Tornema, expulsé à l'aller, je ne les vois pas s'imposer au retour, quand bien même un court succès ne changerait rien pour la Fio.

Pariez sur Fiorentina - Braga ici !

Les autres options :

Monaco ne perd pas face au Bayer Leverkusen (1.35)

L'Union Berlin ne perd pas face à l'Ajax (1.28)

L'AS Rome ne perd pas face au Red Bull Salzbourg et au moins un but dans le match (1.26)

La Lazio ne perd pas à Cluj (1.23)

Le Partizan Belgrade ne perd pas face au Sheriff Tiraspol (1.23)

Anderlecht ne perd pas face à Ludogorets (1.22)

Cote totale des sept paris sûrs : 5.22