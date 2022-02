PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 23 février - Premier League - Angleterre

Notre pronostic: Liverpool bat Leeds par au moins deux buts d'écart (1.39)

Affiche déséquilibrée ce soir en Premier League opposant Liverpool (2e) à Leeds (15e). Invaincus à Anfield (9 victoires et 3 nuls) , les Reds partent logiquement hyper-favoris. Ils restent sur cinq succès de suite toute compétition confondue dont quatre par au moins deux buts d'écart et sont nettement supérieurs sur le papier à leurs adversaires du jour. De leur côté, les Peacocks ont mal digéré leur dernière visite à Liverpool: défaite 3-0 sur la pelouse d'Everton ! A l'aller à Elland Road, Liverpool s'était imposé 3-0. Un scénario similaire ne me surprendrait pas du tout. Le trio Salah, Mané, Firmino a les armes pour soigner le goal-average des "Rouges" contre la pire défense d'Angleterre en déplacement.

Fiabilité : 80 %

Les autres options :

Fulham bat Peterborough par au moins deux buts d'écart (1.43)

La Gantoise bat Seraing (1.26)

Aris Salonique bat Atromitos (1.47)

Ionikos ne perd pas contre Smrynis (1.20)

Ballkani bat Ulpiana au Kosovo (1.34)

L'Ajax ne perd pas sur la pelouse de Benfica (1.21)

Cote totale pour les sept paris sûrs: 7.16

Pariez sur Liverpool - Leeds ici