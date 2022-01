PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 23 janvier – Ligue 1

Notre pronostic : Nice ne perd pas à Metz et au moins un but (1.24)

Ils ont été surprenants les Messins la semaine dernière. Entre les blessés et les appelés à la CAN, Antonetti a dû innover et il y est parvenu en s’imposant face à Reims (1-0). Une belle victoire qui pourrait avoir son importance dans la course au maintien. Les Grenats ne possèdent que deux points d’avance sur le 18e, Lorient, avant ce week-end mais je pense que ce sera très compliqué d’en prendre face aux Niçois. Les Aiglons restent sur quatre succès de suite en Ligue 1 et, surtout, sont presque intraitables en déplacement. L’OGC Nice est la meilleure équipe à l’extérieur avec le PSG et a pris vingt-deux points sur trente possibles. C’est pourquoi je ne pense pas voir les hommes de Galtier s’incliner à Metz, tout comme je n’imagine pas un 0-0. Je vous conseille donc le N2 avec au moins un but pour une cote de 1.24 !

Pariez sur Metz – Nice ici !

Les autres options :

Rennes ne perd pas à Clermont (1.22)

Strasbourg ne perd pas à Bordeaux (1.26)

Le PSG bat Reims (1.22)

Leipzig bat Wolfsbourg (1.56)

Le Bayern gagne chez le Hertha Berlin (1.26)

Arsenal bat Burnley (1.35)

La Real Sociedad ne perd pas contre Getafe et au moins un but (1.25)

La Fiorentina ne perd pas à Cagliari et au moins un but (1.20)

L’AS Rome ne perd pas chez l’Empoli (1.24)

Cote totale des dix paris sûrs : 11.48