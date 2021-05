PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 23 mai Ligue 1 – France

Notre pronostic: Paris s’impose par au moins deux buts d’écart à Brest (1.55).

Gagner et espérer au même moment une contre-performance de Lille à Angers. Voici ce que le PSG n’a plus qu’à faire et espérer lors cette ultime journée de championnat avec un déplacement à Brest. Tout semble aller pour le mieux du côté des hommes de Mauricio Pochettino. Ils viennent en effet de faire le plein de confiance en remportant la Coupe de France après un succès contre Monaco (2-0). Je suis convaincu que ce succès va encore plus libérer ce groupe. Pour son dernier match de championnat il n’avait aussi pas tremblé face à Reims (4-0). Je m’attends au même type de scénario ce dimanche. Attention quand même parce que le club breton doit lui encore assurer son maintien. La mauvaise nouvelle c’est qu’il n’a remporté qu’un seul de ses 9 derniers matches de Ligue 1. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un succès par au moins deux buts d’écart du PSG à Brest!

