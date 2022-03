PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 23 mars – ATP Miami

Notre pronostic : Korda bat Davidovich-Fokina (1.49)

Battu par Nadal la semaine dernière à Indian Wells, Korda a fortement inquiété l’Espagnol qui est allé jusqu’en finale. Le 38e mondial l’a poussé jusqu’au tie-break du troisième set pour au final s’incliner avec les honneurs. Le tout jeune joueur de 21 ans progresse de mois en mois et peut encore aller plus haut. Davidovich-Fokina stagne un peu et ne semble pas passer les étapes comme cela devrait être le cas. Le 43e mondial n’y arrive pas cette année avec seulement quatre victoires pour sept revers. Je pense que Korda va s’imposer aujourd’hui dans une rencontre où il est largement favori. Un pari que je vous propose de mettre dans un combiné plus large.

