PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 23 mars WTA Miami

Notre pronostic : Collins s’impose contre Mladenovic (1.35)

C’est une rencontre très déséquilibrée qui nous attend aujourd’hui entre ces deux joueuses. Pourtant, au classement, l’écart n’est pas si important entre la Française 56e et l’Américaine 40e mondiale. Cependant le début de saison penche du coté de Collins. Elle a déjà atteint les demi-finales à Melbourne. Malheureusement, elle reste sur un abandon contre Swiatek lors du tournoi d’Adélaïde le mois dernier. Après un mois de pause, la revoilà sur le circuit face à Kristina. « Kiki » réalise un début de saison moyen avec cinq victoires en onze rencontres disputées. La semaine dernière elle est sortie dès le premier tour du tournoi de Saint-Pétersbourg contre M. Gasparyan (6-7, 6-1, 6-1). Je ne la vois remporter un match en simple à Miami non plus. C’est pourquoi je vous conseille, assez sûrement, de miser sur le succès de Danielle Collins (1.35) !

Pariez sur Mladenovic - Collins ici !

Les autres options :

Cirstea s’impose contre Scott en deux sets (1.52)

Pliskova l’emporte contre Boulter (1.38)

Teichmann gagne contre Gibert (1.34)

Siegemund s’impose contre McHale (1.33)

La cote totale des cinq paris sûrs : 5.05