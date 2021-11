PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 23 novembre – Ligue des Champions

Notre pronostic : le Bayern Munich s’impose sur la pelouse du Dinamo Kiev et au moins deux buts dans la rencontre (1.33)

Duel des extrêmes dans cette poule E. Le Bayern Munich n’a besoin que d’un petit point pour être sûr de terminer premier même si cela ne fait plus beaucoup de doutes. Les Bavarois sont implacables dans cette Ligue des Champions avec quatre victoires pour dix-sept buts marqués et deux encaissés. Je ne les vois pas lâcher cette rencontre. Kiev n’a pris qu’un point dans ce groupe, n’a pas mis un seul but et en a concédé sept dont cinq lors du match aller à Munich. Je pense que l’on pourrait une nouvelle fois assister à une démonstration. C’est pourquoi je vous propose ce pari qui me paraît sûr : la victoire du Bayern et au moins deux buts dans la rencontre (1.33).

Les autres options :

L’Atalanta ne perd pas à Berne (1.22)

Chelsea ne perd pas face à la Juventus et au moins un but dans la rencontre (1.23)

Le FC Séville ne perd pas face à Wolfsbourg et au moins un but dans la rencontre (1.27)

Le Zénith Saint-Pétersbourg ne perd pas à Malmö (1.26)

Cote totale des cinq paris sûrs : 3.19