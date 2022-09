PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 23 septembre - Ligue des Nations

Notre pronostic: l'Allemagne bat la Hongrie et plus de 1,5 but dans le match (1.34)

Incroyable mais vrai ! C'est la Hongrie qui est en tête du Groupe 3 de la Ligue des Nations devant l'Allemagne, l'Italie et l'Angleterre. Cependant, la Nationalmannschaft a l'occasion ce soir de passer devant l'actuel leader en cas de succès, ce qui lui permettrait d'avoir son destin en main lors de la dernière journée en Angleterre pendant que les Hongrois recevront les Italiens. Après son 1-1 à Budapest à l'aller et sa récente 5-2 face à l'Italie, l'Allemagne devrait logiquement s'imposer devant son public même si les Magyars posent régulièrement des problèmes à leurs adversaires du jour (2-2 à Munich) lors du dernier Euro. N'oublions cependant pas que les partenaires de Manuel Neuer son invaincus depuis plus d'un an. Dans ces conditions, je vous propose de jouer la victoire allemande avec plus de 1,5 but dans le match.

Fiabilité : 75 %

Les autres options:

La Bulgarie bat Gibraltar par au moins deux buts d'écart (1.30)

L'Estonie ne perd pas contre Malte et moins de 4,5 buts dans le match (1.26)

La Géorgie ne perd pas contre la Macédoine et plus de 0,5 but dans le match (1.41)

La Bosnie ne perd pas contre le Monténégro et moins de 3,5 buts dans le match (1.45)

Cote totale pour les cinq paris sûrs: 4.49

