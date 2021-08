PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 24 août Ligue des Champions

Notre pronostic : les deux équipes marquent entre Ferencvaros et les Young Boys Berne (1.40)

Réduits à dix dès la 25e minute lors du match aller, les Young Boys s’étaient tout de même imposés trois buts à deux. Cette fois il ne faudrait pas se faire peur de la sorte à l’extérieur. Les Hongrois seront certainement revanchards et vont tout tenter pour se qualifier pour les phases de groupes. Je vois donc un match énorme à Budapest ce soir. Ayant du mal à me prononcer sur un résultat final, je vous propose de jouer un pari qui me paraît plutôt sûr. Comme la semaine dernière, je pense que les deux équipes vont marquer. Ferencvaros va pousser et donc laisser des espaces dans le dos de ses défenseurs. Les Suisses devraient en profiter. Un pari coté à 1.40 !

Pariez sur Ferencvaros - Young Boys Berne ici !

L’autre option :

Le PSV ne perd pas face au Benfica et au moins un but dans la rencontre (1.34)

Cote totale des deux paris sûrs : 1.88