PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 24 avril – Ligue 1

Notre pronostic : Rennes bat Lorient (1.42)

Les Rennais doivent mettre fin à l’hémorragie. Battus à Strasbourg (2-1) et par Monaco à domicile (3-2), les Bretons voient leur place sur le podium en péril car le Racing et l’ASM sont maintenant à égalité de points. Lorient a d’autres préoccupations avec la lutte pour le maintien. Les Merlus ont gagné deux fois contre des concurrents directs (Saint-Etienne et Metz) lors des trois dernières journées et ont perdu à Nice. Je pense qu’il va se passer la même chose cet après-midi. C’est pourquoi je mise sur le succès de Rennes pour une cote de 1.42 ! Un pari qui me paraît sûr.

Pariez sur Rennes – Lorient ici !

Les autres options :

Nice ne perd pas contre Troyes et au moins un but (1.22)

Nantes ne perd pas contre Bordeaux (1.20)

Chelsea bat West Ham (1.51)

Brighton ne perd pas contre Southampton (1.29)

Liverpool bat Everton et au moins deux buts (1.26)

Le FC Barcelone bat le Rayo Vallecano (1.31)

Naples ne perd pas chez l’Empoli et au moins deux buts (1.33)

Cote totale des huit paris sûrs : 8.89