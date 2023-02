PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 24 février – Eredivisie – Pays-Bas

Notre pronostic : le Sparta Rotterdam ne perd pas contre Utrecht (1.41)

Cela fait bien longtemps que le Sparta n’avait pas été à telle fête en Eredivisie ! Les joueurs de Rotterdam sont 6e du championnat des Pays-Bas et comptent bien conserver leurs trois longueurs d’avance sur leur poursuivant immédiat qui leur rend visite ce vendredi. Invaincu à domicile depuis le mois d’août (sept victoires et deux nuls) après avoir chuté sur son terrain contre l’AZ Alkmaar et à l’Ajax d’Amsterdam lors des 2e et 3e journées, le Sparta vise cette année les play-offs pour espérer une qualification européenne. Cela lui change de la lutte pour maintien. En difficulté à l’extérieur depuis la reprise (deux nuls et deux revers en quatre déplacements), Utrecht aura selon moi du mal à s’imposer à Rotterdam comme lors des années précédentes. Je vous propose de jouer le 1N !

Fiabilité : 80 %

