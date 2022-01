PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 24 janvier – Liga 2

Notre pronostic : Almeria ne perd pas contre Eibar (1.22)

Duel au sommet en deuxième division espagnole. Le leader reçoit le 3e. Almeria connait une période délicate avec un seul point pris lors des trois dernières journées et même une seule victoire en six rencontres de championnat. Il faut donc se ressaisir pour garder la tête et ses chances de qualification. Eibar est donc sur le podium cette Liga 2 et en bonne forme avec une série de quatre duels sans défaite dans cette compétition. Au match aller, les Basques l’avaient emporté à domicile (1-0). Je ne vois pas le même résultat. Je pense qu’Almeria va se remettre sur le bon chemin et ne pas perdre de points à domicile. Un pari qui me paraît sûr que je vous propose de mettre dans un combiné.

