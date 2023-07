PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 24 juillet - Eliteserien - Norvège

Notre pronostic : le Viking FK bat Aaselund (1.30)

C'est une rencontre clairement déséquilibrée sur le papier. Le Viking FK réalise une première partie de saison de haut vol. L'actuel 3e s'appuie notamment sur d'excellents résultats à domicile, avec cinq victoires sur sept receptions. Porté par un secteur offensif particulièrement fourni, le club de Stavanger reçoit aujourd'hui la lanterne rouge. Et c'est peu dire si celle-ci vit un exercice cauchemardesque. En effet, Aaselund n'affiche que 7 petits points au compteur après 15 journées et voit le premier non-relégable posséder 6 unités d'avance avec une rencontre de plus à disputer. Dès lors, il est difficile d'imaginer cette équipe parvenir à faire un résultat sur la pelouse d'un adversaire en grande forme. Le Viking FK devrait logiquement s'imposer.

