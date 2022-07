PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 24 juillet – Superliga – Danemark

Notre pronostic : Copenhague ne perd pas à Aalborg (1.30)

Copenhague a réalisé un faux départ en championnat la semaine dernière. Vaincu sur sa pelouse par le promu Horsens, le champion en titre doit confirmer aujourd'hui la thèse de l'accident. Il peut d'ailleurs s'appuyer sur ses performances en déplacement, ayant pris le même nombre de points à l’extérieur et à domicile au cours de l'exercice précédent. Il sera donc très difficile pour Aalborg de faire subir un second revers d'affilée à son adversaire, série qui ne lui est plus arrivé depuis neuf mois. Surtout, les joueurs de Lars Friis restent sur quatre défaites consécutives dans leur antre face à Copenhague. Ils ont toutefois les qualités pour ne pas perdre devant leur public en tout début de saison et peuvent obtenir le point du nul.

