PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 24 juin - Aitricity League - Irlande

Notre pronostic: Derry City gagne sur la pelouse de l'UC Dublin et plus de 1,5 but dans le match (1.37)

En cette période difficile pour ceux qui veulent parier sur le football car il n'y a plus beaucoup de matches en Europe, je vous propose de vous pencher sur le championnat d'Irlande. Ce soir, Derry City (3e de l'Airtricity League), se déplace à Dublin pour y affronter l'UCD, la lanterne rouge qui n'a remporté qu'une seule rencontre sur dix-neuf cette saison. Derry, encore candidat à l'Europe, n'a gagné aucun de ses sept derniers matches et compte profiter de son déplacement dans la capitale pour renouer avec la victoire contre un club qu'il a balayé à l'aller 7 buts à 1, fin avril. Par ailleurs, le favori reste sur neuf succès consécutifs sur la pelouse de l'UCD... série en cours. La meilleure attaque du championnat (34 buts marqués) devrait se régaler contre la pire défense d'Irlande (40 buts encaissés). C'est la raison pour laquelle je vous propose aussi plus de 1,5 but dans le match afin de faire gonfler la cote. A vous de voir !

Fiabilité : 80 %

