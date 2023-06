PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 24 juin – Euro U21

Notre pronostic : l’Espagne bat la Croatie (1.45)

L’Espagne est en mission pour reconquérir son titre ! La Rojita a parfaitement entamé sa campagne en s’imposant largement contre la Roumanie, qui jouait pourtant à domicile (3-0). Ultra dominatrice, elle n’a pas laissé son adversaire respirer et prouve ainsi qu’elle possède un collectif largement au-dessus de la moyenne. Invaincus depuis maintenant 11 rencontres, les Espagnols peuvent prolonger cette série et obtenir leur qualification dès ce soir. A l’inverse, leur adversaire risque l’élimination précoce en cas de nouvelle défaite. La Croatie s’est, effectivement, inclinée contre l’Ukraine mercredi dernier (0-2). Peu inspirée, elle a eu la possession du ballon sans se montrer réellement dangereuse dans la surface adverse. La marche semble bien trop haute ce soir et difficile de voir les Croates venger leurs ainés après la toute récente finale de la Ligue des Nations. L’Espagne devrait s’imposer.

