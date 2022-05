PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 24 mai – Roland Garros

Notre pronostic : Goffin bat Lehecka (1.36)

Auteur d’un tout début de saison difficile, David Goffin a eu plaisir à retrouver la terre battue puisque c’est sur cette surface qu’il a obtenu ses meilleurs résultats. Il a débuté sa tournée par une victoire au tournoi de Marrakech puis a passé deux tours à Monte Carlo, battu par Davidovich Fokina, futur finaliste. S’il a sauté d’entrée à Belgrade contre Krajinovic, il a été excellent à Madrid en sortant des qualifications puis en battant Karatsev et Van De Zandschulp avant de tomber en trois manches contre Rafael Nadal. A Rome l’actuel 48e à l’ATP a battu Hurkacz et s’est incliné contre Brooksby. L’ensemble est positif pour le Belge qui arrive avec de la confiance et le statut de favori face à Lehecka. Il a d’ailleurs battu le Tchèque en deux manches lors du premier tour à Monte-Carlo. Le 77e mondial reste un bon client sur ocre, une surface qu’il affectionne mais il semble en dessous de Goffin, encore plus en Grand Chelem. Je mise donc sur la victoire du Belge pour une cote de 1.36 à mettre dans un combiné !

