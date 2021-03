PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 24 mars Coupe du monde 2022 - Qualifications

Notre pronostic: le Portugal bat l’Azerbaïdjan par au moins trois buts d’écart (1.38)

7-0, 3-0 et 3-0 ! Quand le Portugal accueille l’Azerbaïdjan, l’addition est toujours salée et je ne vois pas pourquoi le scénario pourrait changer ce soir en qualification pour la Coupe du monde 2022. En effet, les Portugais n’ont chuté qu’une seule fois cette saison (1-0), contre la France au Stade de la Luz. En revanche, la Suède s’est inclinée lourdement (3-0) et Andorre a pris une belle raclée (7-0). Je ne suis donc pas du tout optimiste pour l’Azerbaïdjan qui n’a battu que Chypre et pris un seul point en deux rencontres de Ligue des Nations contre le Luxembourg. A priori, le Portugal et son pouvoir offensif impressionnant avec les Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Joao Felix, André Silva, Bernardo Silva et autre Diego Jota devraient faire parler la poudre ce soir à… Turin !

Fiabilité : 80 %

Les autres options :

La France bat l’Ukraine (1.26)

La Belgique bat le Pays de Galles (1.30)

La Slovaquie ne perd pas à Chypre (1.20)

Les deux équipes marquent lors de Turquie – Pays-Bas (1.66)

Cote totale pour les cinq paris sûrs : 4.50

