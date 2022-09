PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 24 septembre - Ligue des Nations

Notre pronostic: l'Espagne bat la Suisse (1.46)

Dix-huit victoires, cinq nuls et une seule défaite (au premier tour de la phase finale de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud) depuis 1925 vingt-quatre confrontation avec la Suisse ! Voici un bilan très révélateur de la domination espagnole face à la Nati. A l'aller à Genève, la Roja s'est imposée 1-0 et voudra confirmer ce succès ce soir pour conserver sa place de leader du groupe avant la "finale" de mardi à Braga au Portugal. L'Espagne n'a perdu qu'une seule rencontre en un an, lors de la Finale de la Ligue des Nations 2021 contre la France, a concédé deux nuls et s'est imposée à neuf reprises. De son côté, la Suisse a chuté quatre fois sur six en 2022. Pour toutes ces raisons, il me semble évident que parier sur un succès espagnol ne comporte guère de risques.

Fiabilité : 75 %

Les autres options:

Israël ne perd pas contre l'Albanie (1.31)

L'Ecosse ne perd pas contre l'Irlande (1.22)

La Serbie ne perd pas contre la Suède (1.21)

La Norvège ne perd pas en Slovénie (1.22)

Cote totale pour les cinq paris sûrs: 3.44

