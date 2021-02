PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 26 février Süper Lig – Turquie

Notre pronostic: Besiktas bat Denizlispor (1.31)

Besiktas (2e de Süper Lig) compte trois longueurs de retard sur le leader Galatasaray et n’a donc pas droit à l’erreur contre Denizlispor (19e). Les Stambouliotes vient de remporter sept matches pour deux nuls et un revers en dix journées et je les vois mal se faire accrocher par un club luttant pour le maintien. Enfin, lors des onze dernières confrontation entre ces deux équipes, Besiktas comptent 100 % de victoires en quinze ans. Alors banco sur la victoire des partenaires de l’ancien Lorientais Vincent Aboubakar !

Fiabilité : 80 %

