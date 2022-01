PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 25 janvier – Coupe de la Ligue - Portugal

Notre pronostic : le Benfica bat le Boavista (1.25)

C'est la première demi-finale de la Coupe de la Ligue portugaise à suivre ce soir. Le Benfica Lisbonne est largement favori face au Boavista. Les Lisboètes ont gagné sept de leurs dix matches pour un nul et deux défaites, à chaque fois sur la pelouse du FC Porto. Des revers plutôt logiques. Cette fois, contre un adversaire plus faible, je vois mal les joueurs du Benfica perdre. Le Boavista est invaincu lors de ses six derniers matches certes mais reste sur quatre nuls consécutifs. En championnat, le Benfica s'est imposé à domicile lors de leur duel (3-1). Je pense que cela va se reproduire dans le temps réglementaire. Un pari que je vous conseille de mettre dans un combiné plus large !

