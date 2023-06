PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 25 juin – Euro U21

Notre pronostic : l’Angleterre bat Israël (1.30)

L’Angleterre, comme beaucoup d’autres nations dans cette compétition, a déjà l’occasion de se qualifier et peut-être même de valider la première place de son groupe. Les jeunes anglais ont solidement disposé de la République Tchèque (2-0) il y a trois jours. Le sélectionneur Lee Carsley peut compter sur un effectif complet, avec beaucoup de joueurs qui évoluent déjà au plus haut niveau et notamment en Premier League. Il va donc être très difficile pour Israël de tenir le coup contre un tel adversaire. Les Israéliens peuvent s’estimer heureux d’avoir pris un point contre l’Allemagne, tenante du titre, qui a manqué deux penalties au cours d’une rencontre qu’elle a très largement dominée. Privés du milieu de Basaksehir, Eden Kartsev, suspendu, ils risquent de subir dans ce secteur et risquent de finir par craquer. L’Angleterre devrait logiquement gagner aujourd’hui.

Les autres options :

La France bat la Norvège (1.47)

L’Italie ne perd pas face à la Suisse (1.26)

L’Allemagne ne perd pas face à la République Tchèque (1.20)

Cote totale des quatre paris sûrs : 2.89