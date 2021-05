PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 25 mai WTA Strasbourg

Notre pronostic: Linette remporte un set contre Cornet (1.41).

Suite du tournoi de Strasbourg ce mardi avec cette rencontre plutôt serrée entre Alizé Cornet et Magda Linette. Le 65e contre la 48e joueuse au classement WTA. La Française part déjà avec un avantage psychologique puisqu’elle mène 2-0 dans les faces à faces. Dernier succès en date, c’était il y a deux ans à Rome. Elle semble vraiment en jambes depuis le début du tournoi. Elle a d’ailleurs réussi à sortir des qualifications à Rome avant d’échouer au premier tour contre Angélique Kerber (6-2 7-5). Mais on le sait, elle est toujours très irrégulière… Lundi elle s’est imposée en deux manches contre Pliskova (6-4 7-5). Je suis convaincu que la mission s’annonce plus compliquée cette fois-ci. La Polonaise vient elle de faire le plein de confiance en battant facilement Hibino (6-2 6-0). Je vois donc Linette remporter un set contre Cornet aujourd’hui!

Les autres options :

Rogers bat McHale (1.29)

Pegula bat Rus (1.28)

Baptiste bat Smitkova (1.27)

Griekspoor bat Masur (1.23)

Janvier bat Donskoy (1.28)

Cote totale pour les six paris sûrs : 4.65

