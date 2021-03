PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 25 mars Coupe du monde 2022 - Qualifications

Notre pronostic: l’Espagne bat la Grèce par au moins deux buts d’écart (1.41)

L’Espagne n’a perdu qu’une seule rencontre cette saison, en Ukraine (1-0), mais n’a pas fait de détail à domicile: 4-0 contre cette même Ukraine, 1-0 face à la Suisse et surtout 6-0 lors du choc qui l’a opposée à l’Allemagne. Si les Espagnols sont autant inspirés offensivement ce jeudi que contre la Nationalmannschaft le 17 novembre dernier, les pauvres Grecs risquent de souffrir énormément contre la nouvelle Roja. Si les champions d’Europe 2004 n’ont perdu qu’en Autriche en 2020/2021, il faut bien avouer que leurs adversaires étaient beaucoup plus faibles que l’Espagne: Slovénie, Kosovo, Moldavie et Chypre ! Et n’oubliez pas que les Grecs n’ont battu les Espagnols qu’une seule fois dans l’histoire (en 2003) et ont perdu dans 70 % des cas.

Fiabilité : 75 %

Les autres options :

L’Allemagne bat l’Islande par au moins deux buts d’écart (1.33)

L’Italie bat l’Irlande du Nord par au moins deux buts d’écart (1.42)

La Suède bat la Géorgie (1.25)

Cote totale pour les quatre paris sûrs : 3.33

