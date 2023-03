PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 25 mars – Euro 2024 qualifications

Notre pronostic : la Croatie bat le Pays de Galles (1.58)

Le Pays de Galles n’a pas gagné un seul match cette saison et a complètement raté sa Coupe du monde. Battu par la Pologne et en Belgique en Ligue des Nations, il n’a pris qu’un point au Qatar contre les Etats-Unis (1-1) mais s’est incliné face à l’Iran (0-2) et l’Angleterre (0-3). En revanche, la Croatie n’a perdu qu’une seule rencontre, en ½ finale du Mondial contre l’Argentine (3-0), pour cinq victoires et quatre nuls, toutes compétitions confondues. Vu la forme actuelle des deux sélections, je ne vois pas comment les Gallois, qui ont perdu trois fois sur quatre en Croatie, pourraient réaliser l’exploit ce soir à Split.

Fiabilité : 75 %

