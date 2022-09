PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 25 septembre – Ligue des Nations

Notre pronostic : la Turquie gagne aux Îles Féroé (1.31)

Déjà assurée de monter en Ligue B lors de la prochaine édition de la compétition, la Turquie a très facilement dominé son groupe. Avec 13 points au compteur en 5 matches, les Turques prouvent qu'ils sont bien supérieurs aux autres nations de leur poule. Ils concluent leur campagne ce soir sur la pelouse d'un adversaire très largement abordable. Les Îles Féroé ont pourtant réalisé de belles choses dans ce tournoi. Invaincues depuis trois rencontres, elles ont déjà assuré leur maintien au sein de la Ligue C. Mais elles ont évidemment subit à Istanbul en juin dernier (0-4) et risquent de vivre un scénario similaire aujourd'hui, contre une équipe non qualifiée pour la Coupe du Monde et qui joue donc elle aussi son dernier match international de l'année. La Turquie devrait logiquement l'emporter.

