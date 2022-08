PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 26 août - Bundesliga

Notre pronostic: Fribourg bat Bochum (1.48)

Très bon rapport cote/risque dans cette rubrique avec la victoire de Fribourg (5e) face à Bochum (lanterne rouge) ! Le SCF a certes perdu son premier match à domicile contre Dortmund (3-1) mais s'est imposé 4-0 à Augsburg et 1-0 à Stuttgart. Le venue du VfL ne doit pas trop effrayer les supporters des "Brésiliens du Breisgau". En effet, Bochum a complètement raté son début de championnat en perdant ses trois premières rencontres: 2-1 contre Mayence, 3-2 à Hoffenheim et surtout... 7-0 à domicile face au Bayern ! Les deux clubs se sont déjà affrontés deux fois en 2022 et Fribourg s'est toujours imposé: 3-0 en Bundesliga et 2-1 après prolongation, en Coupe d'Allemagne, à Bochum. Vu la différence de niveau entre les deux équipes, le succès des favoris semble évident. Les plus gourmands pourront même envisager une victoire par au moins deux buts d'écart à 2.05 !

Fiabilité : 80 %

Les autres options:

Voluntari ne perd pas contre U. Cluj (1.23)

Le Betis ne perd pas contre Osasuna (1.20)

Gérone ne perd pas contre le Celta Vigo (1.46)

Aarhus ne perd pas sur la pelouse d'Horsens (1.37)

L'Inter ne perd pas sur la pelouse de la Lazio (1.23)

Bruges ne perd à Charleroi (1.26)

Lille ne perd pas à Ajaccio (1.30)

Cote totale pour les huit paris sûrs: 5.37

