PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 26 décembre - Premier League - Angleterre

Notre pronostic : Arsenal s'impose à Norwich (1.36)

Arsenal est en pleine forme ! Les Gunners prouvent au fur et à mesure des semaines qu'il faut compter sur eux pour la course à la Ligue des Champions. Plus en difficulté face aux équipes de tête, ils ne concèdent quasiment jamais de points face aux adversaires de seconde partie de tableau. De plus, malgré l'affaire Aubameyang, les joueurs de Mikel Arteta sont parfaitement rodés offensivement, avec des excellents Emil Smith-Row et Martin Odegaard, en plus d'un Alexandre Lacazette retrouvé. Cela devrait suffire face à l'actuelle lanterne rouge. Norwich n'a, en effet, remporté qu'un seul match cette saison à domicile, pour deux nuls et six revers. C'est pourquoi je miserais sur une victoire d'Arsenal (1.36).

Les autres options :

Manchester City bat Leicester, plus de 1,5 but dans le match (1.30)

Liverpool bat Leeds, plus de 2,5 buts dans le match (1.40)

Manchester United s'impose à Newcastle (1.42)

Cote totale pour les quatre paris sûrs : 3.51

Pariez sur Norwich - Arsenal ici !