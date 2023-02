PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 26 février – Bundesliga - Allemagne

Notre pronostic : le Bayern bat l’Union Berlin (1.37)

C’est un duel pour le titre qui se joue entre le Bayern Munich et l’Union Berlin. Les deux clubs, respectivement 1er et 3e de Bundesliga comptent le même nombre de points (43). Les Munichois ont perdu sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach le weekend dernier (3-2) en évoluant en infériorité numérique dès le début de la rencontre. Attention tout de même à l’Union Berlin qui était parvenu à prendre un point à l’aller et qui vient de se qualifier pour le prochain tour en Ligue Europa. Cependant, je ne vois pas les Bavarois ne pas gagner chez eux. Je mettrai donc cette victoire dans un combiné plus large !

Les autres options :

Lorient ne perd pas contre Auxerre (1.24)

Bilbao ne perd pas contre Gérone et au moins un but (1.24)

Le Celta Vigo ne perd pas contre le Real Valladolid et au moins un bu (1.25)

Le FC Barcelone gagne à Almeria (1.41)

Le FC Séville ne perd pas contre Osasuna et moins de 4,5 buts (1.25)

L’Inter ne perd pas à Bologne et moins de 4,5 buts (1.25)

L’Udinese ne perd pas contre La Spezia et au moins un but (1.20)

Cote totale des huit paris sûrs : 6.96