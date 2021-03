PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 26 mars Liga Sabseg - Portugal

Notre pronostic: Estoril bat Oliveirense (1.36)

Match très déséquilibré entre Estoril, leader de Liga Sabseg avec neuf longueurs d’avance sur son dauphin, et Oliveirense (15e) ! Les Lisboètes restent sur six victoires consécutives, série en cours, en championnat et viennent d’atteindre les ½ finales de la Coupe du Portugal, seulement éliminés par Benfica. De son côté, Oliveirense vient de ne prendre que deux petits points sur dix-huit possibles en six journées et n’a battu son adversaire du jour qu’une seule fois lors des dix-sept dernières confrontations (en 2010). Difficile de trouver meilleur match pour cette rubrique aujourd’hui !

