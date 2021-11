PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 26 novembre – Süper Lig - Turquie

Notre pronostic: Basaksehir bat Altay (1.72)

Quelle belle cote (1.72) pour cette rubrique ! C'est la forme du moment des deux équipes qui m'incite à vous proposer de parier sur la victoire de Basaksehir contre Altay. Les Stambouliotes restent sur cinq succès consécutifs (11 buts marqués et 6 encaissés) alors que le club d'Izmir vient de prendre seulement un point sur dix-huit possibles (4 buts pour et 12 buts contre) lors des six dernières journées du championnat de Turquie. Par ailleurs, Basaksehir n'a pas concédé de nuls à domicile tandis qu'Altay n'a jamais partagé les points en déplacement. Dans ces conditions, il me paraît plutôt judicieux de miser sur un succès des favoris devant leur public pour presque doubler la mise.

Fiabilité : 75 %

