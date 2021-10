PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 26 octobre Liga - Espagne

Notre pronostic : Villarreal bat Cadix (1.35)

Avec une seule victoire lors des dix premières journées, le début de saison est compliqué pour Cadix qui doit absolument prendre des points pour distancer les équipes de la zone rouge. Les Gaditans n’en ont qu’un seul d’avance sur Alaves, 18e, contre qui ils ont perdu lors de la dernière journée. Cela fait donc deux défaites de rang pour Cadix après celle infligée par l’Espanyol Barcelone. Villarreal devrait donc profiter de sa supériorité pour se relancer en Liga. Les joueurs d’Emery restent sur deux revers face à Osasuna et à Bilbao. 13e au classement, le sous-marin jaune n’est pas à sa place et vise une qualification européenne en fin de saison. Pour cela il faut prendre les trois points déjà ce soir. Pour moi c’est un pari sûr, coté à 1.35, et idéal pour entrer dans un combiné.

