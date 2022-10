PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 26 octobre - Ligue des champions

Notre pronostic: Naples bat les Rangers par au moins deux buts d'écart (1.54)

Naples a gagné tous ses matches par au moins deux buts d'écart en Ligue des champions en écrasant la concurrence cette saison (17 buts marqués et 4 encaissés) alors que les Rangers ont la pire équipe de la compétition avec un zéro pointé et un seul but inscrit pour seize subis. Alors même si les Italiens sont déjà qualifiés, ils ont besoin de gagner ce soir pour assurer la première place du groupe et ainsi priver Liverpool d'une "finale" à Anfield lors de la dernière journée. Dans ces conditions, je ne vois pas comment les Ecossais pourraient éviter une sévère défaite au stade Diego Armando Maradona. Au moins deux buts d'écart en faveur du Napoli... c'est, selon moi, un excellent rapport cote/risque !

Fiabilité : 80 %

Les autres options:

Les deux équipes marquent lors de Barcelone - Bayern (1.38)

L'Inter bat Plzen par au moins deux buts d'écart (1.34)

L'Atletico ne perd pas contre Leverkusen (1.23)

Bruges ne perd pas contre Porto (1.64)

Liverpool gagne à Amsterdam (1.25)

Tottenham bat le Sporting (1.45)

Cote totale pour les sept paris sûrs: 10.41

