PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 26 septembre – Ligue 1

Notre pronostic : Monaco ne perd pas à Clermont (1.27)

Pas de risque pour cette rencontre avec un pari idéal pour entrer dans un combiné plus large. Les Clermontois n’y sont plus ! Alors que le début de championnat avait été très intéressant, le Clermont Foot n’a plus gagné depuis cinq journées avec deux grosses claques reçues au Parc des Princes (4-0) et surtout à Rennes (6-0). Il va falloir s’en remettre. A domicile, les Auvergnats sont capables de résister mais je ne les vois pas l’emporter. Les Monégasques semblent enfin lancés après leur entame de saison compliquée. Ils ont remporté cinq de leurs six dernières rencontres. Évidemment il faut se méfier des journées qui arrivent avant les coupes d’Europe. C’est pourquoi je vous propose de miser sur le N2.

Pariez sur Clermont – Monaco ici !

Les autres options :

Naples bat Cagliari (1.26)

Sassuolo s’impose face à Salernitana (1.42)

La Real Sociedad bat Elche (1.48)

Cote totale des quatre paris sûrs : 3.36