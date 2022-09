PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 26 septembre – Ligue des Nations

Notre pronostic : l'Estonie gagne à Saint-Marin (1.32)

Ce match sans enjeu reste globalement déséquilibré. L'Estonie a facilement dominé son groupe et mérité son accession en Ligue C. Doubles vainqueurs de Malte en fin de rencontre, à l'aller comme au retour, les Estoniens ont assuré l'essentiel pour conserver leur place de leader. Ce fut beaucoup plus simple face à Saint-Marin, en juin, où ils ont pris une avance de deux buts en début de partie, avant de gérer tranquillement par la suite, avec notamment 72% de possession de balle. Il faut dire qu'il s'agit d'un des adversaires les plus abordables de la zone Europe. Après 19 défaites consécutives et 3 buts marqués pour 68 encaissés, Saint-Marin a enfin obtenu un résultat nul... contre les Seychelles (0-0). Cette équipe n'a d'ailleurs jamais trouvé le chemin des filets face à son adversaire du soir en quatre confrontations. L'Estonie devrait faire le travail et s'imposer aujourd'hui.

Pariez sur Saint-Marin – Estonie ici !

Les autres options :

La Géorgie gagne à Gibraltar (1.26)

La Macédoine du Nord ne perd pas face à la Bulgarie (1.26)

Cote totale des trois paris sûrs : 2.10