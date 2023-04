PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 27 avril – Coupe d’Italie

Notre pronostic : la Fiorentina bat la Cremonese (1.32)

La Fiorentina doit conclure le travail à domicile. Solide vainqueur sur la pelouse de la Cremonese à l’aller (2-0), la Viola a toute les qualités pour s’imposer tranquillement au Stadio Artemio Franchi tout en restant dans la gestion de son avance. L’actuel 10e de Serie A n’a plus rien à jouer en championnat et doit donc tout miser sur cette Coupe d’Italie, dans l’espoir de ramener un premier trophée à ses supporters depuis 2001. En face, la Cremonese risque de vivre une triste fin de saison. Les Violini sont, en effet, partis pour descendre en Serie B, alors qu’ils comptent 8 points de retard sur le premier non-reléguable. Il leur sera tout aussi difficile d’inverser la tendance contre un adversaire largement supérieur ce soir. La Fio devrait logiquement se qualifier pour la finale.

