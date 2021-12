PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 27 décembre – Jupiler Pro League – Belgique

Notre pronostic : Anderlecht s’impose chez le Beerschot (1.44)

Invaincu depuis huit matches toutes compétitions confondues, Anderlecht est très logiquement favori de cette rencontre et pointe à la 4e place du classement, dernière qualificative pour les playoffs pour la quête du titre. Pas le droit à l’erreur donc pour ce club qui affronte une équipe largement à sa portée. Le Beerschot est bon dernier du championnat avec seulement neuf points pris et déjà dix de retard sur le 17e. Avec cinq défaites d’affilées, la période s’assombrit toujours plus. C’est pourquoi je ne vois pas les choses autrement. Je pense qu’Anderlecht va s’imposer chez la lanterne rouge ! Un pari qui me paraît sûr coté à 1.44 !

Pariez sur Beerschot – Anderlecht ici !

Les autres options :

Charleroi ne perd pas face à Louvain (1.20)

Malines ne perd pas face à Seraing et au moins un but (1.23)

Manchester United s’impose à Newcastle (1.43)

Cote totale des quatre paris sûrs : 3.04