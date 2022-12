PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 27 décembre – Premier League – Angleterre

Notre pronostic : Chelsea bat Bournemouth (1.30)

Autant dire que la pause « Coupe du Monde » a été mouvementée pour Chelsea. Le club londonien a vu l’arrivée d’un nouveau directeur technique en la personne de Christopher Vivell, ancien de Leipzig. Même si l’on s’attend à un projet à long terme, les résultats ne devront pas se faire attendre pour les Blues qui restaient sur une série de trois défaites consécutives en Premier League avant le début du Mondial : sur les pelouses de Newcastle (1-0) et Brighton (4-1) ainsi que face à Arsenal à Stamford Bridge (1-0). Seulement 8e de Premier League avant cette 17e journée, les hommes de Graham Potter n’ont pas le choix et doivent retrouver la gagne contre une équipe qui a déjà retrouvé la compétition. Bournemouth s’est incliné la semaine dernière en Coupe de la Ligue sur le terrain de Newcastle (1-0). Vainqueurs contre Everton (3-0) lors de la dernière journée de PL en novembre, les Cherries ont pu remonter à la 14e place au classement mais leur bilan reste faible avec seulement quatre succès, quatre nuls et sept revers. Je pense que Chelsea pourrait donc se relancer tout à l’heure (18h30) !

Pariez sur Chelsea – Bournemouth ici !

Les autres options :

Manchester United bat Nottingham Forest (1.25)

Le Royal Antwerp ne perd pas à Westerlo (1.28)

Saint-Trond ne perd pas contre Zulte Waregem et moins un but (1.20)

Ankaragücü ne perd pas face à Umraniyespor et eu moins un but (1.26)

Basaksehir ne perd pas contre Antalayaspor et au moins un but (1.26)

Fenerbahce bat Hatayspor (1.23)

Cote totale des sept paris sûrs : 4.88