PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 27 février – Ligue 1

Notre pronostic : Monaco bat Reims (1.45)

Avec une seule défaite lors de ses onze derniers matches, Monaco est sur une très bonne lancée mais attention ! Les Monégasques ne sont pas parvenus à gagner que ce soit face à Lorient (0-0) ou à Bordeaux (1-1). Le résultat chez les Girondins est plutôt bon quand on prend en compte que les joueurs de Clément ont joué à dix pendant une heure après l’expulsion de Tchouameni. Avec sept points de retard sur la 3e place, l’ASM doit prendre des points contre des équipes plus faibles. Reims pointe à la 14e place au classement avant ce week-end et ne comptent qu’une victoire et un nul lors des cinq dernières journées. Je ne pense pas que les Rémois vont parvenir à inquiéter le club de la Principauté. Je vous conseille donc de miser sur le succès de Monaco et de le mettre dans un combiné plus large !

Pariez sur Monaco – Reims ici !

Les autres options :

Lyon ne perd pas contre Lille (1.21)

Brest ne perd pas contre Lorient (1.26)

Leipzig ne perd pas à Bochum et au moins un but (1.23)

Dortmund ne perd pas à Augsbourg et au moins un but (1.22)

Villarreal bat l’Espanyol Barcelone (1.50)

Le Torino bat Cagliari et moins de 4,5 buts (1.27)

Cote totale des sept paris sûrs : 6.32