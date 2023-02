PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 27 février – Ligue 2

Notre pronostic : la Lazio bat la Sampdoria (1.42)

La Lazio s’est fait peur à Cluj mais s’en est sortie pour se qualifier en huitième de finale de la Ligue Europa Conférence. Maintenant, les Romains doivent se remettre dans le sens de la marche en enchaîner une deuxième victoire consécutive après celle sur la pelouse de la Salernitana. Avant ce succès, la Lazio restait sur trois journées sans victoire et est désormais hors du top 4. La Sampdoria est en grandes difficultés avec seulement onze points pris depuis le début de saison, deux petites victoires dont la dernière remonte au 4 janvier. C’est pour cela que je pense que la Lazio va l’emporter. Une petite cote à mettre dans un combiné.

Pariez sur Lazio - Sampdoria ici !

Les autres options :

Sawnsea bat Rothertham (1.50)

Le Cherno More ne perd pas à Blagovegrad et au moins un but (1.28)

Midtjylland ne perd pas contre Brondby (1.26)

La Fiorentina ne perd pas à Vérone (1.28)

Le Sporting Portugal bat Estoril et plus de 1,5 but (1.29)

Braga ne perd pas sur la pelouse du Vitoria Guimaraes (1.23)

Villarreal ne perd pas contre Getafe et moins de 4,5 buts (1.20)

Cote totale des quatre paris sûrs : 8.37