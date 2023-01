PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 27 janvier – Bundesliga – Allemagne

Notre pronostic : Leipzig bat Stuttgart (1.45)

Large vainqueur sur la pelouse de Schalke 04 (6-1), le RB Leipzig a repris deux points au Bayern Munich qui a arraché le nul dans les derniers instants de la rencontre face à Cologne. Après avoir accroché le leader pour la reprise (1-1), les joueurs de Marco Rose sont bien revenus à la compétition et semblent plutôt bien gérer l’absence de Christophe N’Kunku dont le retour devrait avoir lieu entre la fin-février et le début du mois de mars. Stuttgart reste sur deux scores de parité face à Mayence (1-1) et à Hoffenheim (2-2) et n’a qu’un seul point d’avance sur la zone rouge. Les Lipsiens ont donc toutes les capacités de s’imposer facilement chez eux pour une cote de 1.45, idéale pour gonfler un combiné.

