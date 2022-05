PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 27 mai - Roland-Garros

Notre pronostic: plus de 36 jeux lors du match Isner - Zapata (1.43)

Les matches de John Isner en Grand Chelem qui se terminent en moins de 37 jeux sont tout simplement rarissimes car l'Américain est quasiment "unbreakable". Il a donc recours le plus souvent aux tie-breaks pour finir ses sets. Au premier tour, il a battu Quentin Halys en 49 jeux, dont trois tie-breaks. Au deuxième, il s'est imposé contre Grégoire Barrère en 42 jeux avec un tie-break. A l'Open d'Australie, Isner avait été éliminé d'entrée... en 61 jeux face à maxime Cressy. De son côté, Zapata-Miralles, bien que seulement 131e mondial, vient se sortir deux Américains, Mmoh en trois sets serrés et surtout Fritz en quatre manches. Je suis convaincu que l'Espagnol va poser des problèmes à Isner. Un voire plusieurs jeu décisifs ne sont pas à exclure. Je pense donc que le public va assister, à coup sûr, à plus de 36 jeux.

Fiabilité : 75 %

Les autres options :

Plus de 33 jeux entre Dimitrov et Schwartzman (1.42)

Plus de 33 jeux entre Norrie et Khachanov (1.42)

Plus de 25 jeux entre Nadal et van de Zandschulp (1.29)

Auger-Aliassime bat Krajinovic (1.26)

Alcaraz bat Korda 3-0 ou 3-1 (1.24)

Djokovic bat Bedene 3-0 (1.17)

Cote totale pour les sept paris sûrs: 6.80

Pariez sur Isner - Zapata ici