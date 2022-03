PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 27 mars – CDM CONCACAF

Notre pronostic : le Canada bat la Jamaïque (1.32)

Il y a une classe d’écart entre ces deux sélections. Le Canada est leader du groupe avec vingt-cinq points et la Jamaïque est avant-dernière avec seulement une victoire et cinq nuls dans ces éliminatoires. Les Canadiens peuvent compter sur des joueurs de talent comme Jonathan David. Le Lillois est le meilleur buteur avec son compatriote Cyle Larin qui joue au Besiktas. Je pense que c’est un pari sûr de parier sur le succès du Canada à domicile. Les Jamaïquains ont perdu trois de leurs quatre dernières rencontres et n’ont rien à jouer. Une cote de 1.32 à mettre dans un combiné.

