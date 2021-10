PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 27 octobre – Série A - Italie

Notre pronostic: la Juventus bat Sassuolo (1.40)

Après un mauvais départ, la Juventus semble enfin lancée ! Depuis leur revers à Naples le 11 septembre, les Bianconeri ont enchaîné neuf matches sans défaites: deux nuls 1-1 lors des chocs contre Milan et l'Inter, et sept victoires (Malmö, Spezia, Sampdoria, Chelsea, Torino, Roma et Zenit). La "Vieille Dame" a inscrit 15 buts pour 6 encaissés. Il me semble donc très logique que les Turinois soient largement favoris à domicile contre Sassuolo, 13e de Série A. Notez que l'USSC, depuis qu'elle fréquente l'élite italienne (2013), a perdu sept fois sur huit à Turin. Pour toutes ces raisons, je vois vraiment mal comment les visiteurs pourraient priver la Juve d'une victoire ce soir devant son public.

Fiabilité : 80 %

Les autres options :

La Lazio ne perd pas contre la Fiorentina (1.25)

La Roma ne perd pas à Cagliari (1.20)

Le Betis ne perd pas contre Valence (1.21)

Les Rangers battent Aberdeen (1.27)

Leverkusen bat Karlsruhe (1.28)

Le Slavia Prague bat Olomouc (1.21)

Liverpool gagne à Preston North End (1.34)

KJK Helsinki bat HIFK Helsinki (1.36)

Kuopio ne perd pas à Seinajoen (1.27)

Kristiansund ne perd pas à Mjondalen (1.27)

Cote totale pour les onze paris sûrs: 14.69

Pariez sur Juventus - Sassuolo ici