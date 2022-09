PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 27 septembre - Ligue des Nations

Notre pronostic : la République d'Irlande bat l'Arménie (1.38) !

Le maintien en Ligue B de la Ligue des Nations se décidera à l'Aviva Stadium de Dublin pour ces deux équipes ! Irlandais et Arméniens occupent les deux dernières places du groupe 1 derrière l'Ecosse et l'Ukraine. Les joueurs de Stephen Kenny possèdent un point d'avance sur l'Arménie qui n'a remporté qu'une seule rencontre depuis le début de la phase de poule mais c'était face.... à l'Irlande au match aller. Depuis, les hommes de Joaquin Caparros Camino ont enchaîné quatre défaites. Les partenaires de Michael Obafemi, eux, peuvent s'appuyer sur une certaine solidité à domicile. Ils avaient terrassé l'Ecosse (3-0) en juin dernier et pourront compter sur l'appui du public pour sauver leur peau ce soir (1.38) !

Fiabilité : 82%

Autres options :

Le Kosovo bat Chypre (1.56)

La Suisse bat la République tchèque (1.68)

Total des trois paris sûrs : 3.61

