PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 28 avril - Ligue Europa 1/2 finale

Notre pronostic: Leipzig bat les Rangers (1.35)

Les candidats à la troisième place de Ligue 1 que sont Monaco, Rennes, Nice et Strasbourg prient pour que Leipzig remporte la Ligue Europa. Cela leur permettrait d'être directement qualifiés pour la phase de poules de la Ligue Europa... si le RBL parvient à conserver sa 4e place en Bundesliga jusqu'à la fin de la saison. Le tirage au sort a été clément pour les Allemands puisque les Rangers sont à priori les plus faibles des candidats à la victoire finale. Tombeur de la Real Sociedad, du Spartak Moscou sur tapis vert et de l'Atalanta Bergame. Leipzig, emmené par un Christopher Nkunku en feu, part logiquement ultra favori contre les Ecossais. Les Rangers, bien que vainqueurs de Dortmund en 1/16 de finale, restent inexpérimentés à ce niveau de compétition contrairement au RBL. Ils auront par ailleurs forcément un peu la tête au Old Firm qui se jouera trois jours après à Celtic Park et qui sera décisif pour le titre de champion d'Ecosse. Alors banco sur Leipzig, le favori pour la victoire finale !

Fiabilité : 80 %

Les autres options :

Leicester ne perd pas contre la Roma (1.34)

Chelsea ne perd pas à Manchester (1.34)

HJK s'impose sur la pelouse de HIFK (1.29)

Vikingur bat Keflavik (1.34)

Cote totale pour les cinq paris sûrs: 4.19

